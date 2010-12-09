Предприятие захватило 560 га возле лечебного озера в Саках
18:48, 09 декабря 2010Крым
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Ущерб - больше миллиона
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного занятия гидрогеологической станцией более 560 гектаров земли в районе Сакского лечебного озера на западе Крыма, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Предприятие добывало лечебную иловую грязь и рапу. В результате незаконного занятия земель водного фонда государственным интересам причинен ущерб на сумму более 1,3 млн. грн.», - говорится в пресс-релизе.
Дело заведено по статье «злоупотребление служебным положением» Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие.
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