Предприятие захватило 560 га возле лечебного озера в Саках

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного занятия гидрогеологической станцией более 560 гектаров земли в районе Сакского лечебного озера на западе Крыма, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Предприятие добывало лечебную иловую грязь и рапу. В результате незаконного занятия земель водного фонда государственным интересам причинен ущерб на сумму более 1,3 млн. грн.», - говорится в пресс-релизе.

Дело заведено по статье «злоупотребление служебным положением» Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.