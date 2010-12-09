Польша планирует открыть генконсульство в Севастополе в 2011

Польша планирует открыть генеральное консульство в Севастополе в январе 2011 года, сообщила пресс-служба севастопольского городского совета.

Вопрос содействия представительской власти Севастополя работе консульства, а также вопросы налаживания надежных экономических отношений между Украиной и Польшей обсуждались в ходе встречи председателя горсовета Юрия ДОЙНИКОВА с генконсулом Польши в Севастополе Веславом МАЗУРОМ.

ДОЙНИКОВ заявил, что открытие польского консульства в Севастополе - это шаг для вовлечения города в мировую экономику, в международные связи.

«Это делает Севастополь более значимым, и, безусловно, пойдет на пользу экономическому развитию нашего города. За таким сотрудничеством - будущее Севастополя», - подчеркнул он.