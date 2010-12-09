10 тысяч цветов недоехали до крымского потребителя

Сотрудники пограничной и таможенной служб обнаружили тридцать три коробки с десятью тысячами цветов, скрытых от таможенного контроля, в автомобиле, который прибыл в крымский город Евпатория на пароме из Турции, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы Украины.

«В Евпаторийском морском порту задержана крупная партия незадекларированных цветов. По предварительным данным, стоимость контрабандного товара составляет более 140 тысяч гривен», - говорится в пресс-релизе.

На водителя машины составлен протокол об административном правонарушении.

Проводится проверка.