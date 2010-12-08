Прокуратура недовольна применением заместительной терапии

Прокуратура Крыма направила министерству здравоохранения региона представление с требованием устранить обнаруженные в ходе проверок многочисленные нарушения закона при применении на полуострове заместительной терапии, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прежде всего, нарушаются права участников программы.

«Из-за того, что на полуострове до сих пор не создана система кабинетов заместительной терапии, нуждающиеся в специальном лечении наркозависимые вынуждены из разных уголков Крыма каждый день ездить в Симферополь для получения лекарств. Отсюда пропуски приема лекарственных средств, которые негативно сказывается на лечении, сводит его на нет, и по правилам является поводом для административной выписки больного», - говорится в пресс-релизе.

Вторая проблема, на которую указывает надзорное ведомство, связана с нарушением порядка хранения и использования наркотических препаратов заместительной терапии.

«Нахождение опасных препаратов в неприспособленных помещениях и «вольное» обращение с медицинской документацией создает реальную угрозу их утечки», - подчеркнула прокуратура.