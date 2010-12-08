Невестка нардепа разбила три припаркованных машины (видео)

Мария ВЕЛИЖАНСКАЯ - невестка депутата Верховной Рады Украины Сергея ВЕЛИЖАНСКОГО (БЮТ), управляя автомобилем Porsche с немецкими номерами, повредила три припаркованных машины в Симферополе, сообщил представитель ГАИ.

"Порше" вечером 7 декабря зацепил автомобили "Москвич" и "Мерседес", после чего, проехав около полусотни метров, врезался в еще один "Мерседес" - от удара он перевернулся.

Госавтоинспекция составила админпротокол и выясняет законность нахождения иномарки в Украине. Машина отправлена на штрафплощадку.

Девушке дал порулить проживающий в Германии друг семьи.

ГАИ также сообщила, что по приезде инспекторов на место аварии ВЕЛИЖАНСКАЯ отказалась пройти тест на содержание алкоголя в крови.

Сергей ВЕЛИЖАНСКИЙ в комментарии СМИ подтвердил, что жена его сына попала в ДТП, сообщил, что не в курсе всех подробностей происшествия, и добавил: невестка "в принципе не пьет и не употребляет наркотики".

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