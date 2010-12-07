Абитуриентам предложат ВНО по русскому языку в 2011

В 2011 году абитуриенты будут иметь возможность сдать тест по русскому языку, заявил директор украинского центра оценивания качества образования Игорь ЛИКАРЧУК на пресс-конференции во вторник.

Он напомнил, что еще три года назад выступал за то, чтобы этот тест был введен. По его словам, такой тест нужен для абитуриентов, которые намерены поступать в вузы по специальности «русская филология».

Кроме того, по словам ЛИКАРЧУКА, пробный тест по русскому языку практически готов, и в ближайшее время пройдет пробное тестирование.

Также он сообщил, что тесты по математике, истории Украины, физике, химии, географии, биологии по желанию абитуриентов будут переведены на русский, венгерский, молдавский, польский, румынский и крымскотатарский языки.