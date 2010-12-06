Начальник морпорта Севастополя отпущен под залог в 50 тыс. грн.
22:11, 06 декабря 2010Крым
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Подозревается в получении крупной взятки
Райсуд Севастополя в понедельник отпустил под залог в 50 тыс. грн начальника государственного предприятия «Севастопольский морской торговый порт», ранее задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила пресс-служба милиции города.
Сотрудники правоохранительных органов 27 ноября арестовали начальника морпорта по подозрению в получении взятки.
Прокуратура предлагала избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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