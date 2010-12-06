Экс-мэр Симферополя сломал позвоночник в ванной - СМИ
18:25, 06 декабря 2010Крым
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Бабенко попал на больничную койку
Мэр Симферополя в 2006-2010 годах, депутат крымского парламента нового, шестого, созыва Геннадий БАБЕНКО сломал позвоночник, упав в ванной, и находится на лечении в больнице, сообщают СМИ со ссылкой на неназванных врачей.
В информации, которая появилась шестого декабря, говорится, что экс-мэр попал в медучреждение в третьей декаде ноября.
Угрозы для жизни БАБЕНКО нет.
Сегодня состояние бывшего мэра оценивается медиками как стабильное.
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