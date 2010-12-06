Экс-мэр Алушты будет сидеть 7 лет

Апелляционный суд Крыма оставил без изменения приговор в отношении бывшего городского председателя Алушты Алексея НЕЧАЕВА, осужденного на семь лет лишения свободы за составление поддельных решений о предоставлении во временное и постоянное пользование имущества и земли в курортном городе в 2002-2003 годах, сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Подтверждена правильность квалификации действий экс-мэра Алушты по ч.3 ст.365 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины - превышение полномочий и должностной подлог - и адекватность назначенного наказания», - говорится в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, в результате «противоправных единоличных решений» мэра в бюджет Алушты «не поступили значительные суммы средств» и был незаконно отчужден недостроенный многоквартирный жилой дом.

Алуштинский городской суд 11 октября приговорил НЕЧАЕВА, который баллотировался от Коммунистической партии в мэры Алушты на выборах 31 октября, к 7 годам тюрьмы.

НЕЧАЕВ был мэром Алушты в 2002-2006 годах.