Автобус с 17 пассажирами врезался в столб в Крыму

Автобус с семнадцатью пассажирами врезался в легковой автомобиль и электроопору 5 декабря близ Алушты в Крыму, в результате чего две женщины получили травмы, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Mercedes, двигавшийся по маршруту «Симферополь-Алушта-Ялта», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой». После этого автобус выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

Две жительницы Симферополя, 59-ти и 57-ми лет, получили ушибленные раны головы.

2 декабря автобус Temsa с пятнадцатью пассажирами съехал в кювет в районе Судака, вероятно, из-за технической неисправности - шесть человек получили травмы.

30 ноября автобус ГАЗ с девятью пассажирами врезался во внедорожник в районе Керчи - погиб водитель джипа, травмированы два пассажира автобуса.