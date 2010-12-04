Азаров пояснил, почему Россия действует опережающими темпами

Вопрос создания двух совместных предприятий по добыче метана в Украине и совместной разработки шельфа Черного моря между НАК «Нефтегаз Украины» и ОАО «Газпромом» находится в настоящее время на уровне обсуждения предложений, заявил украинский премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«Пока еще процесс создания этих предприятий не прошел юридическую и организационную стадии. Пока это еще на уровне предложений. И я сторонник того, чтобы мы все эти предложения рассматривали в общем контексте всех наших взаимоотношений в области поставок транзита газа», - сказал АЗАРОВ в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер».

При этом он отметил, что пока по этой теме не может ничего сказать более конкретно.

Также глава Кабмина заявил, что не следует буквально воспринимать заявления с российской стороны о том, что какой-то факт уже свершился. В этом контексте АЗАРОВ вспомнил о предложении премьер-министра России Владимира ПУТИНА об объединении «Газпрома» и «Нефтегаза», сделанном в апреле.

«Зададимся вопросом, почему Россия действует такими опережающими темпами? Это нормальный прием в переговорном процессе, если ты хочешь чего-то добиться. Но с апреля по декабрь прошло значительное время, и, как вы знаете, никакого слияния не произошло», - сказал АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что Россия и Украина ведут переговоры по газовым вопросам, и Украина пытается достичь выгодного для себя результата.

«Газпром» заявил о достигнутой 1 декабря на встрече с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО договоренности создать два совместных предприятия с НАК «Нафтогаз Украины»: по добыче угольного метана и освоению структуры Палласа на шельфе Черного моря.

Минтопэнерго Украины заявило, что вопрос создания таких СП действительно обсуждался на встрече в Москве, но ничего не сообщает о достигнутых договоренностях.