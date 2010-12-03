Заключенные спят в симферопольском СИЗО по очереди?

Прокуратура Крыма выявила многочисленные нарушения прав граждан в симферопольском следственном изоляторе и направила на имя начальника государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний представление с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию для приведения условий содержания в СИЗО в соответствие с законом, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, в изоляторе не соблюдаются нормы жилищной площади.

«В результате многие находящиеся там лица не обеспечены индивидуальными спальными местами. Нарушаются требования относительно раздельного содержания: уже имевшие судимость содержатся с ранее не привлекавшимися к ответственности гражданами, обвиняемые в совершении особо тяжких преступлений находятся с теми, кому инкриминируется совершение нетяжких деяний. В условиях переполненности следственного изолятора в нарушение закона годами в СИЗО содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы», - говорится в пресс-релизе.

Беспокойство у прокуратуры вызывает также состояние медико-санитарного обслуживания контингента, особенно - профилактика и борьба с туберкулезом.

«В учреждении не работает флюорограф, поэтому не проводятся обследования, и нет данных о количестве заболевших. Туберкулезный блок переполнен в три раза», - подчеркивает надзорное ведомство.

Кроме того, прокуратура нашла многочисленные нарушения при рассмотрении обращений граждан, в том числе относительно необходимости предоставления медпомощи заключенным и осужденным.

Ведомство по результатам проведенных в СИЗО проверок внесло в этом году 25 документов реагирования.