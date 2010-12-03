Моряки-черноморцы готовы крепить сотрудничество флотов РФ и Украины

Моряки Черноморского флота РФ готовы укреплять сотрудничество флотов России и Украины, заявил командующий ЧФ вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ в Севастополе на торжественном собрании по случаю 19-й годовщины Вооруженных сил Украины.

“Моряки-черноморцы готовы и в дальнейшем крепить сотрудничество и партнерство двух флотов, совместными усилиями охранять мирный труд народов России и Украины, способствовать укреплению стабильности в Черноморском регионе", - сказал КОРОЛЕВ.

Он отметил, что "последние годы отношения между российским и украинским флотами стали носить действительно взаимовыгодный и конструктивный характер, а после продления срока пребывания российского ЧФ в Крыму и Севастополе они приобрели новое качество".

"Сегодня мы вместе выполняем учебно-боевые задачи в море, совершенствуем свое боевое мастерство в рамках международных учений и программ, проводим торжественные мероприятия, важные в жизни наших государств", - сказал КОРОЛЕВ.

Вице-адмирал напомнил, что в этом году на базе академии ВМС имени Нахимова прошли совместные командно-штабные учения "Фарватер мира-2010", на которых побывали министры обороны РФ и Украины, а украинские моряки-подводники недавно завершили стажировку на российской подлодке "Алроса".

Временно исполняющий обязанности командующего ВМС Вооруженных сил Украины вице-адмирал Сергей ЕЛИСЕЕВ отметил, что главное достижение 2010-го учебного года для украинского флота - проведение осенью комплекса учений и тренировок ”Взаимодействие-2010”, который получил высокую оценку военно-политического руководства государства.

"На новый уровень выведено сотрудничество с Черноморским флотом Российской Федерации, которое ориентировано на укрепление дружественных отношений, развитие партнерства в обеспечении мира и безопасности в Черноморском регионе", - добавил ЕЛИСЕЕВ.