В рейтинге мэров-марионеток 2 место занял градоначальник Симферополя

Издание "Комментарии" составило рейтинг украинских мэров-"марионеток", опросив 50 политических экспертов. В нем сорок фамилий. №1 - означает максимальную зависимость, №40 - максимальную самостоятельность мэра.

Самым несамостоятельным мэром Украины, по оценкам опрошенных изданием экспертов, оказался мэр Житомира Владимир ДЕБОЙ, а самым самостоятельным - городской голова Винницы Владимир ГРОЙСМАН.

Новоизбранный мэр Симферополя - представитель Партии регионов Виктор АГЕЕВ занял второе место в рейтинге.

"Виктор АГЕЕВ поставил своеобразный рекорд по повышению рейтинга за очень короткий срок. В течение четырех лет депутатства в Верховной Раде Крыма он умудрялся руководить постоянной комиссией и оставаться одним из самых незаметных парламентариев. Однако главу крымского правительства Василия ДЖАРТЫ сей факт не смутил. Кандидатура АГЕЕВА стала компромиссом между ним, председателем ВР АРК Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ (под крылом которого в свое время работал Агеев) и бывшим серым кардиналом автономии, крымским депутатом Александром МЕЛЬНИКОМ (к которому АГЕЕВ стал близок в последнее время). Накануне выборов реклама АГГЕВА накрыла Симферополь в доселе невиданных объемах, и выдвиженец ПР победил. АГЕЕВ не сможет контролировать группу "регионалов" в Симферопольском горсовете, он будет разрываться, пытаясь угодить указанным центрам влияния, а приглядывать за ним станет 26-летняя секретарь горсовета Ольга СМОЛИГОВЕЦ, находящаяся в орбите влияния ДЖАРТЫ", - пишут "Комментарии".

Помимо АГЕЕВА, в рейтинге есть еще один крымский мэр - керченский председатель Олег ОСАДЧИЙ. Градоначальник занял 33 место.

"Он конфликтовал с Анатолием ГРИЦЕНКО в его бытность спикером ВР Крыма, однако, когда на полуостров пришел ДЖАРТЫ, ОСАДЧИЙ сумел наладить с макеевскими "регионалами" хорошие отношения, и в результате даже баллотировался под их знаменем. Впрочем, ОСАДЧИЙ мог идти на выборы от какой угодно партии: за годы его правления любая оппозиция в городе тщательно искоренялась. Своей самостоятельностью ОСАДЧИЙ обязан и удаленностью Керчи от центра и отсутствием туристической сферы, которая делала бы прибрежную землю золотой", - пишет издание.

Фото "Укринформа"