Грузовик с 24 тоннами зерна перевернулся в Крыму

Грузовой автомобиль с 24 тоннами зерна перевернулся второго декабря на трассе Харьков-Симферополь в Красногвардейском районе Крыма и затруднил движение машин, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Водитель грузовика FAW не справился с управлением, машина съехала на обочину и опрокинулась.

«На проезжую часть рассыпалось зерно, которое усложнило движение транспорта», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место аварии спасатели смыли остатки зерна с дороги.

Водитель грузовика в ДТП не пострадал.