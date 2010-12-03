Грузовик с 24 тоннами зерна перевернулся в Крыму
11:47, 03 декабря 2010Крым
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Груз перекрыл трассу
Грузовой автомобиль с 24 тоннами зерна перевернулся второго декабря на трассе Харьков-Симферополь в Красногвардейском районе Крыма и затруднил движение машин, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Водитель грузовика FAW не справился с управлением, машина съехала на обочину и опрокинулась.
«На проезжую часть рассыпалось зерно, которое усложнило движение транспорта», - говорится в сообщении.
Прибывшие на место аварии спасатели смыли остатки зерна с дороги.
Водитель грузовика в ДТП не пострадал.
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