Фирменный поезд "Киев-Симферополь" обновлен
Вагоны оснащены сигнализацией
Парк подвижного состава Юго-Западной железной дороги пополнился 11 пассажирскими вагонами производства Крюковского вагоностроительного завода - 6 вагонов купейного типа и 5 вагонов спального типа СВ включены в фирменный поезд № 12/11 сообщением "Киев-Симферополь", сообщила пресс-служба ЮЗЖД.
Вагоны оснащены вакуумными туалетами и системой кондиционирования, информационным табло, охранной сигнализацией от постороннего вмешательства в купе пассажира, системой вызова проводника в купе.
В каждом купе есть розетка для ноутбука или подзарядки мобильного телефона.
Нерабочие тамбуры вагонов оборудованы дополнительной вентиляцией.
Для улучшенного обслуживания купе проводников оборудованы бытовой техникой - холодильником и СВЧ-печью.
Согласно условиям договора с Крюковским вагоностроительным заводом, парк подвижного состава ЮЗЖД до конца года пополнится еще 10 новыми пассажирскими вагонами купейного типа.