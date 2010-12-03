Фирменный поезд "Киев-Симферополь" обновлен

Парк подвижного состава Юго-Западной железной дороги пополнился 11 пассажирскими вагонами производства Крюковского вагоностроительного завода - 6 вагонов купейного типа и 5 вагонов спального типа СВ включены в фирменный поезд № 12/11 сообщением "Киев-Симферополь", сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

Вагоны оснащены вакуумными туалетами и системой кондиционирования, информационным табло, охранной сигнализацией от постороннего вмешательства в купе пассажира, системой вызова проводника в купе.

В каждом купе есть розетка для ноутбука или подзарядки мобильного телефона.

Нерабочие тамбуры вагонов оборудованы дополнительной вентиляцией.

Для улучшенного обслуживания купе проводников оборудованы бытовой техникой - холодильником и СВЧ-печью.

Согласно условиям договора с Крюковским вагоностроительным заводом, парк подвижного состава ЮЗЖД до конца года пополнится еще 10 новыми пассажирскими вагонами купейного типа.