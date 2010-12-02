Основной киевский поезд в Симферополь ускорится на 2 часа

«Укрзализныця» в новом зимнем графике ускорит поезд №12 Киев-Симферополь, сократив время его движения на два часа, сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО на пресс-конференции в четверг.

«Мы сегодня планируем 12-й поезд, основной наш южный поезд до Симферополя, ускорить на 2 часа в одну сторону и на 2 часа в другую», – сказал он.

По словам ЛОБОЙКО, скорость поезда будет увеличена за счет проведения работ на путях.

«За счет того, что «подтягиваем» инфраструктуру, это дает возможность увеличить скорость на 2 часа», – пояснил он.

Сейчас время в пути поезда №12 составляет около 15 часов в одну сторону.