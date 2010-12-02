Российский олигарх намерен взыскать 3 млн. грн. с вице-премьера Крыма

Председатель совета директоров Национальной резервной корпорации (НРК) Александр ЛЕБЕДЕВ намерен обратиться в севастопольский суд в связи с высказываниями первого заместителя премьер-министра Крыма Павла БУРЛАКОВА, которые, по мнению бизнесмена, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, и взыскать три миллиона гривен, сообщила пресс-служба ЛЕБЕДЕВА.

В конце ноября, выступая на международном инвестиционном форуме в Ялте, БУРЛАКОВ заявил: «Им (ЛЕБЕДЕВЫМ) занимаются соответствующие службы - налоговые службы, которые сегодня видят, что был уход от уплаты налогов. Это ни в одной стране мира ни одному инвестору непозволительно».

Высказывание было растиражировано украинскими средствами массовой и вызвало большой резонанс как в Украине, так и во всем мире, так как первый вице-премьер Крым обвинил ЛЕБЕДЕВА в совершении тяжкого преступления, однако эти высказывания являются заведомо ложными, подчеркнула пресс-служба НРК.

Отмечается, что, во-первых, ЛЕБЕДЕВ не является налоговым резидентом Украины. Что касается предприятий группы НРК в Крыму, то они выступают одними из крупнейших налогоплательщиков – в 2009 году пансионат «Море» заплатил 12 млн. грн. налогов и сборов. Работа НРК отмечена грамотами и благодарностями государственной налоговой службы Украины «за весомый вклад в пополнение бюджетов всех уровней», в том числе в текущем 2010 году, заявила пресс-служба бизнесмена.

Во-вторых, БУРЛАКОВ не является руководителем налоговой службы, и не может обладать доказательствами своих высказываний, более того, назвать человека преступником можно только на основании решения суда, подчеркивает пресс-служба ЛЕБЕДЕВА.

«Чиновники должны в судебном порядке отвечать за свои слова. Кроме того, я не исключаю обращения в прокуратуру по факту клеветы и ложного доноса. Тем более, когда это говорится не в частной беседе, а публично, на весь мир. НРК не только исправно платит налоги, но за все годы работы в Крыму не репатриировала ни гривны - небольшие доходы вкладывались в восстановление из руин Театра им. Чехова в Ялте, строительство храма-маяка в Малореченском и объектов социальной инфраструктуры», - подчеркнул ЛЕБЕДЕВ.

В качестве компенсации морального ущерба бизнесмен намерен потребовать от БУРЛАКОВА выплатить 3 млн. гривен, которые будут перечислены ялтинскому театру имени Чехова. Именно в эту сумму ежегодно обходится группе Национальной резервной корпорации его содержание, отметила пресс-служба НРК.

Напомним, ЛЕБЕДЕВ в конце ноября направил президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ открытое обращение, адресованное председателю Совета министров Крыма Василию ДЖАРТЫ, в котором обвиняет премьера автономии в безразличии к проблемам крупного бизнеса в регионе.

Сотрудники Службы безопасности Украины в начале ноября произвели выемку документов в пансионате «Море» (Алушта), подконтрольном ЛЕБЕДЕВУ. Пресс-центр СБУ заявил, что выемка производилась в рамках расследования уголовного дела о незаконном решении мэрии Алушты об уменьшении доходной части бюджета города почти на 5 млн. грн.