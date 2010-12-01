Россия и Украина создадут СП по разработке структуры Палласа

«Газпром» и «Нефтегаз Украины» создадут два совместных предприятия по добыче газа из угольных пластов на территории Украины и по разработке структуры Палласа на шельфе Черного моря, сообщила пресс-служба российской компании.

Такая договоренность достигнута в ходе встречи председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО в среду в Москве.

«Стороны договорились о создании двух совместных предприятий», - говорится в пресс-релизе. Подробности пока не сообщаются.

Напомним, разговоры о совместной украинско-российской разработке структуры Палласа ведутся с 2005 года.

Кабинет министров в январе 2010 года предоставил «Нефтегазу Украины» спецразрешение на пользование недрами на 30 лет на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку, с дальнейшей добычей газа и нефти на площади Палласа в границах северно-восточного шельфа Черного моря на глубине залегания продуктивных горизонтов от 3 тыс. до 5,2 тыс. м.

Прогнозные ресурсы в глубоководной части Керченско-Таманского шельфа Черного моря - структуры Палласа - оцениваются в 162 млн. тонн условного топлива, извлекаемые запасы - 75 млрд. куб. м, площадь структуры - 162 кв. км.