Большинство украинцев никогда не проходили тест на ВИЧ - опрос

Большинство украинцев - 61,7% - никогда не проходили тест на ВИЧ-инфекцию, сдавали такой анализ 37,2% опрошенных, 1,1% затруднились ответить на вопрос, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина в ноябре.

1 декабря отмечается международный день борьбы со СПИДом.

Подавляющее большинство респондентов (92,9%) считает ВИЧ/СПИД серьезной угрозой для граждан Украины. Не считают, что ВИЧ/СПИД представляет опасность для страны, только 4,9% опрошенных. Затруднились ответить на вопрос 2,2% респондентов.

Каждый второй украинец (50,9%) полагает, что для него или его близких существует опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Не видят опасности для себя или своих близких 44,4% опрошенных. 4,7% затруднились ответить на вопрос.

Треть украинцев (33,2%) заявили о том, что если узнают, что их знакомый или коллега ВИЧ-инфицирован, их отношение к нему не изменится. Менее трети респондентов (30,5%) оказали бы такому знакомому посильную помощь и поддержку. При этом 15,2% опрошенных отметили, что им будет неприятно общаться с ВИЧ-инфицированным, но постараются этого не показать. Постараются меньше общаться с таким знакомым 8,3% респондентов и только 3,2% - полностью прекратят контактировать с ним. Затруднился ответить на вопрос каждый десятый украинец (9,6%).

39,9% граждан Украины согласились бы, чтобы их ребенок дружил, общался, или учился в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком. При этом 38% не согласились бы на общение или совместное обучение своего ребенка с ВИЧ-инфицированным. Ответ «у меня нет детей» дали 2,4% респондентов, каждый пятый украинец (19,7%) затруднился ответить на вопрос.

Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.