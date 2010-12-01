Милицинер получил три года тюрьмы из-за денег за молчание

Сотрудник ялтинского городского управления милиции, который выманил у пострадавшего 2,5 тыс. долларов, приговорен к трем годам заключения с лишением права в течение трех лет занимать аттестованные должности в органах внутренних дел и конфискацией четвертой части имущества, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Милиционер в минувшем ноябре запросил у пострадавшего 5 тысяч долларов за то, что не сообщит следователю прокуратуры города о нарушении условий пребывания под подпиской о невыезде и не будет проводить проверки по дополнительным эпизодам преступной деятельности», - говорится в пресс-релизе.

Суд, рассмотрев собранные прокуратурой доказательства вины оперуполномоченного в совершении преступлений, предусмотренных статьями «злоупотребление служебным положением» и «мошенничество», признал их достаточными.