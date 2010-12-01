Первые земельные торги в Крыму пройдут в 2011

Первые земельные торги пройдут в Крыму в конце января 2011 года, сообщил председатель республиканского комитета по земельным ресурсам Александр ЧАБАНОВ в среду на пресс-конференции в Симферополе.

Совет министров Крыма в июле утвердил перечень 38 участков, которые будут выставлены на аукционы, а в конце ноября увеличил их количество до 56. Общая площадь земли составляет около 760 гектаров.

20-го декабря крымские власти проведут конкурс по определению исполнителей земельных торгов, 27-го - объявят аукцион.

«(После этого) ровно через месяц мы проводим аукцион... В конце января мы по-любому аукцион проводим», - сказал глава рескомзема.

Торги, которые планировалось провести до конца этого года, были отложены из-за постановления Кабинета министров Украины о порядке продажи на аукционах в 2010 году земучастков несельскохозяйственного назначения.