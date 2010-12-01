Водитель джипа погиб в столкновении с маршруткой (фото)

Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате лобового столкновения маршрутки с внедорожником на востоке Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Автобус ГАЗ, в котором находились девять пассажиров, выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Outlander во второй половине дня 30 ноября.

В результате аварии погиб водитель внедорожника, один пассажир автобуса сломал плечо, второй - нос.

Причины ДТП устанавливаются. «Водитель маршрутки имеет 27-летний стаж работы. На момент аварии находился за рулем десять часов», - отмечает ГАИ.

Фото портала "Керчь - это мой город"