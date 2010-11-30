Чехия предлагает провести экономический форум в Крыму в 2011

Чехия предлагает провести в 2011 году в Крыму чешско-крымский экономический форум, который будет способствовать развитию сотрудничества двух регионов, сказал министр иностранных дел Чешской Республики Карел ШВАРЦЕНБЕРГ на встрече с первым замглавы крымского правительства Павлом БУРЛАКОВЫМ, информирует пресс-служба Совета министров автономии.

«Надо сделать всё возможное, чтобы Крым являлся не только местом отдыха для чешских туристов, но и площадкой для чешских предпринимателей, которые здесь будут активно работать», - отметил глава МИД Чехии.

БУРЛАКОВ поддержал идею проведения форума.

Кроме того, Чехия готова поделиться опытом построения отношений с Европейским Союзом: «через обмен мнениями экспертов, проведение круглых столов и семинаров».

БУРЛАКОВ также поддержал инициативу чешской стороны по созданию вышеградского дома в Крыму - представительства, которое даст возможность активизировать взаимодействие двух регионов и позволит реализовать конкретные программы.