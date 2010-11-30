"Южный поток" не затронет экономзону Украины в Черном море

«Южный поток» не затронет исключительную экономическую зону Украины в Черном море, заявил начальник департамента по управлению проектами компании «Газпром» Леонид ЧУГУНОВ в интервью корпоративному журналу «Газпром».

«Южный поток»- система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы.

«От российского берега пойдут четыре нитки газопровода - коридоры для их прокладки нам еще предстоит выбрать. Единственное, что пока можно сказать, - они не затронут исключительную экономическую зону Украины», - сказал ЧУГУНОВ.

По его словам, технологически это самый сложный участок проекта, и труба здесь будет непростая - диаметром 800 мм (32 дюйма) с толщиной стенки минимум 39 мм. Давление на выходе из ГКС составит примерно 220 атмосфер. Причем, последний сухопутный отрезок перед береговой станцией в Краснодарском крае будет работать на повышенном давлении - примерно в 120 атмосфер, отметил он.

На европейский берег «Южный поток» может выйти из моря в Болгарии - пока этот маршрут рассматривается в качестве основного, а также в Румынии. В настоящее время отрабатывается возможность вывода на побережье этой страны одной или двух ниток газопровода.

«На сегодняшний день предполагается, что основная трасса европейского сухопутного участка «Южного потока» пройдет по Болгарии, Сербии, Венгрии, Словении до Австрии и Северной Италии. От нее будут сделаны отводы в Хорватию, Македонию, Грецию и Турцию. Из них последние три - с территории Болгарии. Таким образом, уже здесь будет оставаться 21 млрд. куб. м газа ежегодно, и, соответственно, далее нужно тянуть менее производительную трубу меньшего диаметра», - сказал он.

По информации «Газпрома», протяженность подводного отрезка составит порядка 900 км. Здесь планируется протянуть четыре нитки газопровода. Максимальная глубина укладки достигает 2250 м.

Отмечается, что технико-экономические расчеты национальных ТЭО будут переданы в «Газпром» уже в этом году для подготовки сводного обоснования инвестиций в строительство «Южного потока». На его основе к середине апреля 2011-го планируется принять инвестиционное решение по проекту, после чего начнется строительство сухопутной части газопровода на территории Европы, которое должно завершиться в декабре 2015 года.

Также в «Газпроме» отмечают, что экономическая эффективность проекта во многом зависит и от предоставления исключения из обязательного в ЕС принципа доступа третьих сторон, что позволит собственнику трубопровода в течение определенного периода располагать правом эксклюзивного использования всей его мощности. Поэтому представители «Южного потока» будут обращаться с запросами к регуляторам в каждой стране, через которую пройдет трубопровод. Эти органы должны информировать Европейскую комиссию (ЕК) о принятых ими решениях, сопроводив их детальным экономическим обоснованием. Последнее слово останется за ЕК, которая в течение трех месяцев может предоставить это исключение.