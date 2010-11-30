Севастополец проплыл 25 километров по Босфору за 6 часов

Севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК за шесть часов проплыл вдоль пролива Босфор (Турция), преодолев двадцать пять километров, сообщил председатель общественной организации ”Объединение поддержки и развития молодежи и спорта в Севастополе” Александр СИНЯВСКИЙ.

Пловец стартовал в 7 утра от набережной района Ускюдар (азиатская часть Стамбула). Марафонец плыл вдоль азиатского берега пролива, на дистанции его сопровождал рыбацкий катер. Спортсмену помогали плыть сильный южный ветер и попутное течение. Температура воды составляла 14 градусов.

Финишировал СОФЯНИК в 13.17 в районе маяка Анадолу Фенер, расположенного на выходе из Босфора.

Заплыв, который был посвящен экологическому состоянию Босфора, организовали компания ”Судостроение” и теплоход ”Герои Севастополя”. С турецкой стороны заплыв обеспечивал бизнесмен Олгун МАЛАТЬЯ, владелец магазинов оборудования для дайвинга.

Два севастопольца - профессиональный пловец-марафонец Олег СОФЯНИК и журналист Роман ЧЕРНЕНКО - в июне проплыли из Черного в Мраморное море через пролив Босфор. Заплыв был посвящен героям первой и второй обороны Севастополя.

СОФЯНИК и ЧЕРНЕНКО стартовали от крепости Руммели Фенери, находящейся на берегу Черного моря у входа в пролив Босфор и через 6 часов 10 минут финишировали в Мраморном море, преодолев около 32 км.

СОФЯНИК осуществил более 50 марафонских заплывов. Так, в мае он в одиночку пересек Средиземное море из Туниса до Сицилии, преодолев 160 км, а в сентябре вместе с украинским пловцом Анатолием ВЯЛЬЦЕМ переплыл Мраморное море, преодолев 105 км.