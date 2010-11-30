Начальника морпорта Севастополя продержат под стражей 10 суток

Ленинский районный суд Севастополя в понедельник принял решение продлить на 10 суток срок содержания под стражей начальника госпредприятия «Севастопольский морской торговый порт», подозреваемого в получении взятки, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

27 ноября он был задержан по подозрению в совершении преступления, в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины, предусматривающей задержание до трех суток.

Также 27 ноября правоохранители в ходе обысков в рамках возбужденного днем ранее уголовного дела в отношении начальника морпорта (по факту вымогательства взятки в особо крупном размере, в сумме 150 тыс. долларов от представителя частного бизнеса) обнаружили более 20 тыс. долларов, которые руководитель порта получил как часть взятки.

Прокуратура предлагала избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, однако суд продлил срок задержания до 10 суток.

Начальник порта содержится в изоляторе временного содержания севастопольского управления МВД.