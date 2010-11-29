"Севастопольские рассказы" вернулись из космоса на Землю
Книгу космонавты не перечитывали
Побывавшая на международной космической станции (МКС) книга Льва Толстого "Севастопольские рассказы" подвигла русскоязычный экипаж станции на обсуждение творчества прославленного писателя, а также проведение специального "толстовского" вечера, рассказал на первой послеполетной пресс-конференции в Звездном городке экс-бортинженер станции Федор Юрчихин.
"Книга "Севастопольские рассказы", изданная, кстати, в самом Севастополе, и переданная на борт МКС по договоренности с Роскосмосом, вернулась на Землю", - сказал Юрчихин.
Он не стал скрывать, что из-за недостатка времени книгу космонавты не перечитывали, зато организовали импровизированное обсуждение творчества Толстого, а также вечера воспоминаний о городе Севастополе.
"Мы обменялись ассоциациями и воспоминаниями, у кого что связано с Севастополем: я Саше Калери рассказал о своих воспоминаниях, он мне - о своих. Можно сказать, это был вечер памяти Льва Николаевича Толстого в космосе", - заключил Юрчихин.
Прижизненное издание книги Льва Толстого "Севастопольские рассказы" было передано космонавтам русской диаспорой во Франции, представители которой попросили взять ее на борт к 100-летию со дня смерти писателя, сообщил на пресс-конференции перед стартом в октябре командир корабля "Союз ТМА-М" Александр Калери.
Представители Роскосмоса пояснили журналистам, что это прижизненное издание писателя, которое было вывезено во время революции во Францию.