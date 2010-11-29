"Севастопольские рассказы" вернулись из космоса на Землю

Побывавшая на международной космической станции (МКС) книга Льва Толстого "Севастопольские рассказы" подвигла русскоязычный экипаж станции на обсуждение творчества прославленного писателя, а также проведение специального "толстовского" вечера, рассказал на первой послеполетной пресс-конференции в Звездном городке экс-бортинженер станции Федор Юрчихин.

"Книга "Севастопольские рассказы", изданная, кстати, в самом Севастополе, и переданная на борт МКС по договоренности с Роскосмосом, вернулась на Землю", - сказал Юрчихин.

Он не стал скрывать, что из-за недостатка времени книгу космонавты не перечитывали, зато организовали импровизированное обсуждение творчества Толстого, а также вечера воспоминаний о городе Севастополе.

"Мы обменялись ассоциациями и воспоминаниями, у кого что связано с Севастополем: я Саше Калери рассказал о своих воспоминаниях, он мне - о своих. Можно сказать, это был вечер памяти Льва Николаевича Толстого в космосе", - заключил Юрчихин.

Прижизненное издание книги Льва Толстого "Севастопольские рассказы" было передано космонавтам русской диаспорой во Франции, представители которой попросили взять ее на борт к 100-летию со дня смерти писателя, сообщил на пресс-конференции перед стартом в октябре командир корабля "Союз ТМА-М" Александр Калери.

Представители Роскосмоса пояснили журналистам, что это прижизненное издание писателя, которое было вывезено во время революции во Францию.

РИА Новости