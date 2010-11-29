Начальник порта Севастополя задержан за $150 тысяч взятки
11:12, 29 ноября 2010Крым
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Светит до 12 лет тюрьмы
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Севастополя задержали одного из руководителей государственного предприятия "Севастопольский морской торговый порт", подозреваемого в вымогательстве 150 тысяч долларов взятки, сообщила пресс-служба УБОП МВД Украины.
Чиновник требовал деньги от представителя коммерческой структуры за нерасторжение договора о паевом участии фирмы в реконструкции инфраструктуры порта.
Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по статье "получение взятки в особо крупном размере", ее санкция - до 12 лет лишения свободы.
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