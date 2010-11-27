Совмин Крыма в декабре утвердит стратегию развития региона до 2020

Совет министров Крыма в середине декабря утвердит стратегию экономического развития региона до 2020 года, заявила заместитель председателя Совмина Екатерина ЮРЧЕНКО на Черноморском экономическом форуме в Ялте, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Потом она будет передана в Верховный совет Крыма, ее обсудят депутаты, мы привлечем к обсуждению общественность, проведем несколько круглых столов. Параллельно будет идти подготовка соглашения о реализации стратегии между Верховным советом Крыма и Кабинетом министров Украины. Правительство Украины будет перерабатывать положения стратегии в перечень конкретных мероприятий: со сроками, цифрами, исполнителями», - сказала вице-премьер.

По словам ЮРЧЕНКО, стратегия, которая разрабатывалась крымским правительством совместно с институтом стратегических исследований при президенте Украины, станет «главным планом экономического развития Крыма на ближайшие 10 лет».

«На данный момент в документе 60 страниц, не считая предложений, которые разъясняют отдельные положения программы. Мы сделали глубокий анализ всех экономических процессов, которые происходили в Крыму, разработали прогнозы развития экономики, исходя из нескольких сценариев - от оптимистического до пессимистического», - сказала зампредседателя Совмина.

Первый Черноморский экономический форум организован по инициативе крымского правительства под патронатом президента Виктора ЯНУКОВИЧА. Встреча собрала в Ялте 26-27 ноября более 250 представителей правительственных, деловых и экспертных кругов Украины и стран Черноморского бассейна. Форум будет проводиться ежегодно.