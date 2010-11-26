Севастополь хочет вдвое увеличить количество мест в детсадах до 2015

Власти Севастополя намерены увеличить количество мест в дошкольных учреждениях в два раза до 2015 года.

Разработать региональную программу развития дошкольного образования и решить проблему дефицита мест в детсадах - такие задачи поставил глава севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ.

"Нужно провести реорганизацию, и до 2015 года увеличить количество мест в дошкольных учреждениях в 2 раза, тем самым полностью решить проблему дефицита мест в детских дошкольных учреждениях", - сказал САРАТОВ на коллегии.

По информации САРАТОВА, на реализацию программы, рассчитанной на пять лет, необходимо около 40 млн. грн., в 2011 году, утверждает он "при всей сложности бюджета" предполагается найти необходимые средства для начала реорганизации.

Путем реорганизации в следующем году даже без строительства детсадов будет увеличен набор в дошкольных учреждениях на тысячу детей - это в два раза сократит очередность.

В дальнейшем планируется добиться возвращения восьми дошкольных учреждений, которые оказались в аренде или ином пользовании, а также перепрофилировать существующие учебные заведения.

Сегодня количество детей, стоящих в очереди для устройства в детские сады, составляет более 4 тысяч человек. Это во многом связана с тем, что с 1991 по 2000 год были закрыты или переданы другим структурам 33 детсада.

В Севастополе функционируют 83 дошкольных учебных учреждения, из них 74 - коммунальной собственности. Детсады посещает более 12 тысяч детей.