Аферисты, укравшие 400 тысяч госбанка, получили сроки

Суд вынес приговор в отношении четырех участников организованной преступной группировки и одного их сообщника, которые путем составления незаконных кредитных дел завладели более чем 400 тысячами гривен наличности государственного банка в Крыму, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Заведующему сектором кредитования, который организовал оформление липовых кредитов, за злоупотребление служебным положением и должностной подлог назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с запретом на 2,5 года занимать должности, связанные с организационно-предписывающими функциями. Один из активных пособников работника банка осужден к 5 годам заключения. Остальным участникам аферы назначено наказание, не связанное с лишением свободы», - говорится в пресс-релизе.

Расследование уголовного дела по фактам незаконного оформления и выдачи кредитов сакская межрайонная прокуратура завершила в июле.