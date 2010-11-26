Азербайджан готов поставлять сжиженный газ и нефть в Украину

Азербайджан готов поставлять в Украину около 5 миллиардов кубических метров сжиженного газа ежегодно и собирается увеличить поставки сырой нефти на украинскую территорию до 5 миллионов тонн в год, заявил министр промышленности и энергетики Азербайджана Натик АЛИЕВ в пятницу журналистам в Ялте, куда он прибыл для участия в Черноморском экономическом форуме.

«Мы сегодня будем разрабатывать наши мощности с условием, чтобы такое количество сжиженного газа могло быть направлено в Украину танкерным способом... Мы хотим наладить стабильный, устойчивый коридор поставок нефти в Украину. Объемы будут до 5 миллионов тонн сырой нефти для переработки на заводах Украины», - сказал глава минпромэнерго.

По словам АЛИЕВА, Азербайджан подготовил соглашения о поставках сжиженного газа и нефти в Украину.

Президенты Украины и Азербайджана Виктор ЯНУКОВИЧ и Ильхам АЛИЕВ в конце октября договорились о начале работы над стратегическим договором, предусматривающим значительное увеличение поставок азербайджанских энергоносителей. В этом году Азербайджан поставил в Украину более одного миллиона тонн нефти.