Украинская народная партия (УНП) требует защитить украинский язык в Крыму, сообщила пресс-служба политической силы.

"Если немедленно не будут приняты радикальные шаги по защите на полуострове государственного языка Украины, Крыму угрожает полное вытеснение украинской культуры и языка", - сказал лидер крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН, комментируя заявление спикера Верховного совета автономии Владимира КОНСТАНТИНОВА о том, что использование русского языка в регионе является основным вопросом, который должен быть на контроле парламентской комиссии по культуре.

"Одна из основных задач не только комиссии по вопросам культуры, но и Верховного совета Крыма - обеспечение надлежащего развития украинского языка в автономии, в соответствии с гарантированным Конституцией статусом единственного государственного языка в Украины", - сказал представитель УНП.

По словам ФОМУШКИНА, сегодня из крымского бюджета "выделяются миллионы гривен на программы развития русского языка и культуры, проводятся фестивали и научно-практические конференции", в то же время "закрыли единственную украиноязычную газету "Кримська світлиця", приостановлено финансирование украинских языковых и культурных обществ, хотя в Крыму проживает почти 600 тысяч этнических украинцев".

"Складывается ситуация, когда налогоплательщики - этнические украинцы Крыма - за свои средства финансируют развитие иностранных языков", - подытожил лидер крымской УНП.