Прокуратура завела на экс-мэра Гурзуфа еще одно дело

18:00, 23 ноября 2010
Крым
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Убыток составляет 2 миллиона

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного предоставления в пользование коммерческой структуре 1,3 га земли в южнобережном поселке Гурзуф с расположенными на ней берегоукрепительными сооружениями, убыток составляет два миллиона гривен, сообщила пресс-служба ведомства.

В незаконном распоряжении землей подозреваются экс-мэр Гурзуфа Виктор ГАМАЛЬ, землеустроитель и представители управления архитектуры ялтинского горсовета.

"Чтобы распорядиться государственным имуществом, чиновники составили липовые заключения о том, что участки свободны от застройки", - отметила прокуратура.

Дело заведено по статьям "злоупотребление служебным положением" и "должностной подлог". Ведется следствие.

Прокуратура в октябре возбудила дело в отношении ГАМАЛЯ по подозрению во внесении заведомо ложной информации в документы при передаче в аренду коммерческой структуре двух земучастков общей площадью 1,3 га. Земля выделена якобы для хранения плавсредств, хотя фактически фирма строила жилой комплекс площадью 65 тысяч квадратных метров. Устанавливается местонахождение подозреваемого.

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