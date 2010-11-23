7 дополнительных поездов пустят в Крым на Рождество и Новый год

Изучение спроса продолжается

"Укрзализныця" назначила семь дополнительных пассажирских поездов в крымcком направлении в период новогодних и рождественских праздников, сообщила пресс-служба государственной администрации железнодорожного транспорта. Так, Приднепровская железная дорога назначила четыре поезда: № 26/25 "Евпатория - Москва" (отправление из Евпатории с 25 декабря по 10 января ежедневно; из Москвы - с 27 декабря по 12 января ежедневно);

№ 212/211 "Феодосия - Москва" (отправление из Феодосии с 25 декабря по 9 января по нечетным числам, кроме 31 декабря, из Москвы - с 26 декабря по 10 января по четным);

№ 238/237-294/293 "Симферополь-Киев" (отправление из Симферополя с 1 декабря по 14 января ежедневно, кроме шестого дня недели и 31 декабря; из Киева - с 12 декабря по 15 января ежедневно, кроме седьмого дня недели и 1 января);

№ 182/181 "Симферополь - Киев" (отправление из Симферополя с 23 декабря по 30 декабря ежедневно и 2 января). Южная железная дорога пустит два поезда: № 241/242 "Харьков - Евпатория" (отправление из Харькова 27 декабря и 7 января; из Евпатории - 28 декабря и 8 января);

№ 175/176 "Харьков - Симферополь" (отправление из Харькова и из Симферополя 30 и 31 декабря). Юго-Западная железная дорога назначила один поезд: № 282/281-58/57 "Киев - Симферополь". Он идет из Киева с 21 по 30 декабря и с 3 по 9 января ежедневно, кроме 6 января; из Симферополя - с 22 по 31 декабря и с 4 по 10 января ежедневно, кроме 7 января. Работа по назначению дополнительных поездов на популярные направления продолжается.

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