Возбуждено дело из-за незаконного выделения 3 га на 4 млн. грн. на ЮБК
Под следствием чиновники горсовета
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против ялтинских чиновников, которые незаконно выделили кооперативу, состоящему всего из четырех учредителей, три гектара земли стоимостью 3,8 млн. грн. для жилищного строительства в Ялте, сообщила пресс-служба ведомства.
"Под следствием за лоббирование интересов членов кооператива, зарегистрированного с нарушением закона, оказались должностные лица ялтинского городского совета и один из руководителей ялтинского городского управления земресурсов", - говорится в пресс-релизе.
Три гектара в районе "Поляны сказок" были отданы жилищно-строительному кооперативу в 2009 году на условиях бесплатной приватизации.
Чиновникам инкриминировано совершение преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление служебным положением" уголовного кодекса.
Следственный отдел прокуратуры проводит расследование.