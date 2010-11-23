Возбуждено дело из-за незаконного выделения 3 га на 4 млн. грн. на ЮБК

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против ялтинских чиновников, которые незаконно выделили кооперативу, состоящему всего из четырех учредителей, три гектара земли стоимостью 3,8 млн. грн. для жилищного строительства в Ялте, сообщила пресс-служба ведомства.

"Под следствием за лоббирование интересов членов кооператива, зарегистрированного с нарушением закона, оказались должностные лица ялтинского городского совета и один из руководителей ялтинского городского управления земресурсов", - говорится в пресс-релизе.

Три гектара в районе "Поляны сказок" были отданы жилищно-строительному кооперативу в 2009 году на условиях бесплатной приватизации.

Чиновникам инкриминировано совершение преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление служебным положением" уголовного кодекса.

Следственный отдел прокуратуры проводит расследование.