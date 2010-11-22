2 пешехода погибли под колесами иномарки в Крыму

Два пешехода погибли в результате наезда легкового автомобиля в Симферополе, сообщила сотрудница пресс-службы крымского управления ГАИ.

Авария произошла во второй половине дня 21 ноября на ялтинской объездной.

Автомобиль «Шевроле» под управлением 29-летнего водителя наехал на людей, переходивших дорогу, - погибли 50-летний мужчина и 53-летняя женщина.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

По данным крымского управления МЧС, авария произошла во время тумана.