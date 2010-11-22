2 пешехода погибли под колесами иномарки в Крыму
11:08, 22 ноября 2010Крым
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Два пешехода погибли в результате наезда легкового автомобиля в Симферополе, сообщила сотрудница пресс-службы крымского управления ГАИ.
Авария произошла во второй половине дня 21 ноября на ялтинской объездной.
Автомобиль «Шевроле» под управлением 29-летнего водителя наехал на людей, переходивших дорогу, - погибли 50-летний мужчина и 53-летняя женщина.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
По данным крымского управления МЧС, авария произошла во время тумана.
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