"Авлита" примет решение о (не)строительстве терминала в 2011

«Авлита» планирует в январе 2011 года принять окончательное решение относительно возможного строительства угольного терминала в Севастополе, сообщил директор по развитию новых направлений бизнеса компании СКМ Николай НЕСТЕРЕНКО в пятницу на пресс-конференции в Донецке.

«Наверное, все слышали, что мы ведем работу по строительству угольного терминала. Решение о строительстве или нестроительстве этого терминала будет принято в течение двух-трех месяцев. Я думаю сообщить в январе о нашем решении», – сказал НЕСТЕРЕНКО.

В декабре 2006 года управляющая компания группы «Метинвест» – «Метинвест Холдинг» заявила о намерениях использовать приобретенный в Севастополе портовый комплекс ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» для импорта в Украину коксирующегося угля.

Экологи Севастополя выступают против строительства угольного терминала. Одни из основных претензий к запланированному объекту – это взрыво- и пожароопасность, загрязнение атмосферы и акватории порта при погрузочно-разгрузочных работах.

Руководство «Авлиты» неоднократно заявляло, что технологически терминал не будет составлять угрозы окружающей природной среде.

ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» предоставляет полный цикл портовых услуг, владея собственными мощностями по складированию, приему и отправке грузов на территории Севастопольского морского торгового порта.

Компания имеет все возможности для перевалки грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта на морской, с морского на автомобильный и железнодорожный, а также с судна на судно. Предприятие обрабатывает металл, а также оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн единовременного хранения.

Производительность станции приема зерна с железнодорожных вагонов – 1200 тонн в час, с автотранспорта (на двух точках приема) — 300 тонн в час. Производительность погрузки судна составляет до 2400 тонн в час. Перевалочные мощности включают 15 портальных кранов, включая 5 причальных портальных кранов Liebherr и Gottwald последнего поколения.

100% акций ЗАО «СК «Авлита» принадлежат компании «СКМ (Систем Кэпитал Менеджмент) Лимитед».

Компания СКМ владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В группу СКМ входят компании «Метинвест Холдинг», ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, «Сегодня Мультимедиа», ТРК «Украина», «ЭСТА Холдинг», «Украинский Ритейл» и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.