Передача общаг в коммунальную собственность обойдется в $4,4 млн

Более 35 млн. грн. предполагается выделить из государственного бюджета на передачу в коммунальную собственность территориальных громад 66 общежитий государственной и 26 республиканской формы собственности Крыма в 2011-2014 годах, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

По данным крымского правительства, министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины разрабатывает проект закона «Об общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных громад на 2011-2014 годы».

Он, в частности, предполагает финансирование из госбюджета передачи в коммунальную собственность 92 общежитий государственной и республиканской формы собственности автономии.

Замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Анатолий ПАВЛОВ отметил, что в 2009-2010 годах в регионе были приняты в коммунальную собственность 10 общежитий.

Заместитель главы крымского правительства Азиз АБДУЛЛАЕВ сообщил, что в целом в автономии планируется приватизировать 254 общежития, в том числе 132 общежития коммунальной собственности. Для осуществления приватизации необходимо в 10 городах и в 8 районах Крыма передать в коммунальную собственность 122 общежития.