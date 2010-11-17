Украинцев призывают зажечь свечи в память о жертвам Голодомора

Общественный оргкомитет по чествованию памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов обращаются к украинцам с просьбой зажечь 27 ноября свечи в память о миллионах погибших.

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора и политических репрессий.

“Участники общественного оргкомитета призывают всех людей доброй воли, независимо от национальности, гражданства и вероисповедания, всех, кто разделяет боль и скорбь украинского народа, 27 ноября в 16.00 зажечь свечи памяти за души тех, кто стал жертвой Голодомора”, - говорится в обращения общественного оргкомитета.

Представитель оргкомитета Евгений СВЕРСТЮК подчеркнул, что не нужно политизировать чествование памяти жертв Голодомора.

“Мы хотим пробудить в обществе дух памяти”, - сказал он.

По словам члена оргкомитета Ивана ВАСЮНИКА, до сих пор нет официальной позиции власти о формате чествования жертв Голодомора.

“Мы хотим услышать позицию власти о мероприятиях, которые будут или не будут проводить 27 ноября”, - отметил он.

Именно из-за отсутствия позиции власти был создан оргкомитет по чествованию жертв Голодомора. В его состав дали согласие войти академик Игорь ЮХНОВСКИЙ, доктор философии, писатель Евгений СВЕРСТЮК, экс-вице-премьеры Николай ЖУЛИНСКИЙ и Иван ВАСЮНИК, генеральный секретарь всемирного конгресса украинцев Стефан РОМАНОВ, ректор Киево-Могилянской академии Сергей КВИТ, ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Иван ВАКАРЧУК, историки Владимир ВЯТКОВИЧ и Василий МАРОЧКО, культурные деятели Нина МАТВИЕНКО, Евгений СТАНКОВИЧ, правозащитник Евгений ЗАХАРОВ и другие.