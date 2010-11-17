А-95 подорожает на 40 копеек до 8,3 грн./л в декабре - эксперт

Розничная стоимость бензина А-95 в Украине в ближайшие две-три недели может увеличиться на 30-40 коп. – до 8,30 грн./литр, такой прогноз озвучил директор ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергей КУЮН, сообщила пресс-служба компании.

«Такой рост связан с запретом беспошлинного импорта топлива – теперь в структуру стоимости нефтепродуктов вернется налоговая составляющая, что приведет к их подорожанию на заправках», – сказал эксперт.

С начала ноября стоимость бензина А-95 на украинских заправках вплотную приблизилась к 8 грн/литр., а на некоторых крымских станциях уже и установилась на такой отметке.

«Консалтинговая группа «А-95» создана в мае 2008 года. Компания занимается исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.