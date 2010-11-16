Моряки единственной подлодки Украины стажируются на ЧФ России

Второй этап стажировки группы представителей экипажа единственной подводной лодки Военно-морских сил Украины «Запорожья» начался на подлодке Черноморского флота Российской Федерации «Алроса», сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Целью стажировка является подготовка и тренировка экипажа подлодки ВМС для выполнения задач по назначению, усовершенствования навыков во время выхода в море.

Первый этап стажировки, во время которого представители экипажа «Запорожья» отработали алгоритм действий при эвакуации из аварийной подлодки в надводном положении с использованием коллективных и индивидуальных средств спасения, а также практические действия на подводной лодке «Алроса», проходил 6-15 октября.

Стажировка завершится 22 ноября.

Подлодка «Запорожье» спущена на воду в Ленинграде в 1970 году. До 1990-го была в составе ВМФ СССР. Украина получила лодку в период разделения Черноморского флота. Ее ремонт продолжается с 1991 года. «Запорожье» в мае 2011 года должна войти в боевой состав Военно-морских сил Украины.