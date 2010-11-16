Трое милиционеров из Севастополя получили 7 лет тюрьмы

Трое сотрудников Гагаринского райотдела милиции Севастополя приговорены к семи годам лишения свободы за превышение служебных полномочий и взяты во вторник под стражу в зале суда, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

Милиция в августе-сентябре 2009 года рассмотрела несколько заявлений граждан, итогом которых стало возбуждение уголовного дела.

Руководство севастопольского управления МВД уволило троих милиционеров из органов внутренних дел за дисциплинарные проступки, дискредитирующие звание сотрудника милиции, однако апелляционный административный суд Севастополя в июле-августе 2010 года восстановил их на службе.

Руководство УМВД выполнило постановление суда, но решило не допускать их к самостоятельному несению службы в связи с неоконченным судебным следствием по возбужденному ранее уголовному делу.