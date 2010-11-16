Кабмин планирует построить магистраль Киев-Керчь к 2014 году

Правительство Украины планирует строительство скоростных железнодорожной и автомобильной магистралей по маршруту Киев-Кировоград-Херсон-Симферополь-Керчь к 2014 году, заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК во вторник на пресс-конференции в Херсоне.

«Будет строиться скоростная трасса Киев-Кировоград-Херсон-Симферополь-Керчь. Ранее эта идея вызывала скептическое отношение в министерствах и ведомствах. Все думали, что эта идея из серии «фантастика». Я знаю, что уже даны прямые указания премьер-министром, а по результатам поездки Николая Яновича (АЗАРОВА) в Николаевскую и Херсонскую области были даны 22 поручения, одно из них касалось землеотвода для строительства данной скоростной дороги», - сообщил КОСТЯК.

По словам губернатора, параллельно автомагистрали планируется строительство и железнодорожной магистрали.

По информации КОСТЯКА, сроки реализации проекта - 3-4 года при общей смете - 7 миллиардов долларов. «Уже сейчас есть ряд китайских компаний, которые готовы участвовать в данном проекте», - добавил он.

Расстояние между Киевом и Керчью с проездом через Кировоград, Херсон и Симферополь составляет 1030 километров.