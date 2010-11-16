Начальник станции "Джанкой" погорел на взятке

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту получения двух тысяч гривен взятки исполняющим обязанности начальника станции «Джанкой» Приднепровской железной дороги, которого задержали в конце прошлой недели, сообщила пресс-служба ведомства.

Железнодорожник получил деньги за непроведение обязательного осмотра составов с грузом.

Его действия квалифицированы по части 2 статьи 368 Уголовного кодекса как получение взятки, соединенное с ее вымогательством.

Ведется следствие.

Работник железной дороги был депутатом Джанкойского горсовета прошлого созыва.