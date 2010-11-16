Начальник станции "Джанкой" погорел на взятке
18:12, 16 ноября 2010Крым
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Железнодорожник попал под статью
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту получения двух тысяч гривен взятки исполняющим обязанности начальника станции «Джанкой» Приднепровской железной дороги, которого задержали в конце прошлой недели, сообщила пресс-служба ведомства.
Железнодорожник получил деньги за непроведение обязательного осмотра составов с грузом.
Его действия квалифицированы по части 2 статьи 368 Уголовного кодекса как получение взятки, соединенное с ее вымогательством.
Ведется следствие.
Работник железной дороги был депутатом Джанкойского горсовета прошлого созыва.
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