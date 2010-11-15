В Севастополе отметили 90-летие исхода армии Врангеля из Крыма

Мемориальные мероприятия, посвященные 90-летию исхода в эмиграцию частей Русской армии и гражданских беженцев из Крыма, прошли в воскресенье в Севастополе.

В Свято-Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе состоялась божественная литургия. По ее окончании совершено крестное шествие от Владимирского собора-усыпальницы русских адмиралов до площади Нахимова, где 90 лет назад от Графской пристани навсегда покидали Россию корабли и суда Черноморского флота с частями армии генерала Врангеля и гражданским населением. Здесь состоялась заупокойная панихида по невинно убиенным в годы Гражданской войны. Литургию и панихиду возглавлял митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ. Песнопения исполнял хор Сретенского мужского монастыря (Москва).

Затем состоялся траурный митинг, завершившийся прохождением торжественным маршем подразделений почетного караула ЧФ РФ и ВМС Украины. После этого состоялась церемония возложения венков на воду в Севастопольской бухте. Во время возложения орудийный салют произвел ракетный крейсер «Москва», специально ошвартованный к этому дню посередине Севастопольской бухты.

В мероприятиях приняли участие руководство города, командующие ВМС Украины и ЧФ РФ адмиралы Виктор МАКСИМОВ и Владимир КОРОЛЕВ, известный российский кинорежиссер Никита МИХАЛКОВ.

Командующий ЧФ РФ огласил обращение к участникам траурных мероприятий министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА, в котором, в частности, содержался призыв сберечь общую историю, которую пережили народы России и Украины.

В октябре-ноябре 1920-го на кораблях и судах Черноморского флота Крым покинули более 140 тысяч человек. Армейские части остановились в Галлиполи (Турция), казаки - на Лемносе (Греция), военные моряки - в Бизерте (Тунис).