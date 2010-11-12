Директор вуза незаконно перечислил предпринимателям 500 тысяч гривен

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий при распоряжении 500 тысяч гривен частного университета директором его крымского филиала, сообщила пресс-служба ведомства.

Руководитель рассчитывался по договорам о предоставлении надуманных услуг целевыми средствами, предназначенными для выплаты заработной платы работникам университета.

«Преднамеренным завышением объемов средств, необходимых на оплату труда, он формировал «свободные» средства на общую сумму 0,5 миллионов гривен, которые были незаконно перечислены на счета частных предпринимателей», - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время филиалом вуза руководит другой директор.