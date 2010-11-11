Прокуратура просит суд вернуть отобранную у виноделов землю
16:39, 11 ноября 2010Крым
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Предъявлены четыре иска
Прокуратура Ялты предъявила иски в суд об отмене четырех решений Ливадийского поселкового совета, которыми государственному предприятию «Ливадия», входящему в структуру национального производственно-аграрного объединения «Массандра», прекращено право пользования 13 га земли, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.
«Органы местной власти не наделены полномочиями распоряжаться землями государственных предприятий», - напоминает надзорное ведомство.
Прокуратура на этом основании в течение последних нескольких лет обжаловала в судебном порядке решения о незаконном распоряжении более 50 га принадлежащей «Ливадии» земли.
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