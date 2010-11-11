Прокуратура просит суд вернуть отобранную у виноделов землю

Прокуратура Ялты предъявила иски в суд об отмене четырех решений Ливадийского поселкового совета, которыми государственному предприятию «Ливадия», входящему в структуру национального производственно-аграрного объединения «Массандра», прекращено право пользования 13 га земли, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

«Органы местной власти не наделены полномочиями распоряжаться землями государственных предприятий», - напоминает надзорное ведомство.

Прокуратура на этом основании в течение последних нескольких лет обжаловала в судебном порядке решения о незаконном распоряжении более 50 га принадлежащей «Ливадии» земли.