Секретарем горсовета Симферополя избрана 26-летняя регионалка

Секретарем Симферопольского городского совета стала 26-летняя Ольга СМОЛИГОВЕЦ.

За ее избрание в четверг на первом заседании сессии горсовета нового, шестого, созыва проголосовали 72 депутата, против - 3.

СМОЛИГОВЕЦ в 2009-2010 годах была помощником-консультантом депутата Верховной рады Украины от Партии регионов Сергея ГЛАЗУНОВА, с 2010 года работала начальником управления контроля управделами Совета министров Крыма.

31 октября прошли местные выборы. СМОЛИГОВЕЦ была избрана депутатом горсовета по партийным спискам Партии регионов. Мэром горсовета стал выдвиженец ПР Виктор АГЕЕВ.

Партия регионов представлена в новом составе горсовете 59 депутатами из 76, КПУ - 4, "Союз" - 4, "Русское единство" - 3, Народный рух Украины - 3, "Сильная Украина" - 2, Партия пенсионеров - одним депутатом.